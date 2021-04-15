У харківському пологовому будинку №2 померли дві породіллі, які хворіли на COVID-19. Жінкам було 25 та 31 рік.

Про це повідомила заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан. За її словами обидві жінки померли 5 квітня.

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Що відомо про смерть 31-річної жінки

Вона лікувалася від коронавірусу в медзакладі місяць.

Світлана Горбунова-Рубан “Ви знаєте, існує закон парності випадків. Мабуть, він тут спрацював. Тому що до нас поступила спочатку одна жінка на 39-му тижні з діагнозом COVID. Другі пологи, в неї старша дівчинка 5-річна, наскільки я знаю. Її почали лікувати від COVID, але, на жаль, її стан був таким, що довелося робити кесарів розтин”.

Дитина народилася здоровою, її вага – 3,4 кілограма. Немовля вже виписали з лікарні. Але стан жінки був важким, вона померла 5 квітня о 0:23 ночі від легеневої недостатності.

Що відомо про смерть 25-річної жінки

25-річна жінка перебувала у пологовому будинку 10 днів. Це були її перші пологи.

Якщо починається легенева недостатність у матері, у вагітної жінки, то ця легенева недостатність так само у дитини, яка перебуває у неї під серцем. Тому було теж прийняте рішення робити кесарів розтин. І теж народилась здорова дитина (2700 г), яку теж виписали додому 5 квітня. Зранку віддали батькові дитину, але, на жаль, того ж дня о 18:25 ця жіночка померла,

– розповіла заступниця міського голови.

Жінка теж померла від легеневої недостатності.

Зараз в медзакладі перебуває 32 вагітних і породіль з підтвердженим коронавірусом, ще дві пацієнтки очікують результати ПЛР-тесту.

Ситуація з коронавірусом в Харкові