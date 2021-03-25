Смерть після вакцинації проти COVID-19 в Україні: що каже Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні внаслідок вакцинації не померла жодна людина. 2 летальні випадки, які були зафіксовані серед щеплених людей, не пов'язані з використанням препарату.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Поки що українців вакцинують лише одним препаратом – AstraZeneca (Covishield). Під час пресконференції Степанов зауважив, що в жодному регіоні України не було зафіксовано смерті від вакцини.

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Максим Степанов “У нас не було смертей в регіонах від вакцин. Жодної. У нас були зафіксовані смерті людей, які до того вакцинувалися”.

Смерті після вакцинації в Україні: що відомо

Смерть військовослужбовиці

Ввечері 23 березня в смт. Чорноморське Одеської області померла військовослужбовиця, якій до 21 березня зробили щеплення проти коронавірусу. Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, в жінки не було. Того ж дня з того ж флакону вакцини було щепили ще 9 людей і в жодного з них не було несприятливих побічних наслідків. Висновки судово-медичної експертизи свідчать, що причиною смерті жінки стала гостра серцево-судинна недостатність.

Смерть провізора

24 березня у Чернівцях помер провізор аптеки, вакцинувався проти коронавірусу 15 березня. За попередньою інформацією, чоловік помер від гострого мозкового інсульту. Також чоловік мав тяжкі хронічні серцево-судинні захворювання, зокрема діабет та інші супутні хвороби. Окрім того, у нього виявили коронавірус, яким він міг інфікуватися ще до щеплення.

Розслідування серйозних випадків несприятливих випадків після імунізації мають проводити групи з оперативного реагування, які створені у кожному адміністративному підрозділі з охорони здоров'я у регіонах.

Темпи вакцинації в Україні та побічні ефекти

Зауважимо, що від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 155 587 людей. З них 2 дози препарату отримала тільки 1 людина.

Станом на 25 березня в Україні зафіксували 587 випадків побічних реакцій після введення CОVID-вакцини. Всі вони були легкими, переважно це: головний біль, тимчасове підвищення температури тіла та втома.