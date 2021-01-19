Від початку вакцинації від COVID-19 було зафіксовано низку побічних ефектів та навіть летальних випадків після щеплення. Найчастіше в цьому контексті йдеться про вакцину американо-німецького виробництва Pfizer/BioNTech. Днями, після отримання першої її дози, у Норвегії померло 29 осіб.

Які побічні ефекти вакцин зафіксовано, скільки людей померло після щеплення і як пояснюють ситуацію фахівці – у матеріалі сайту 24 каналу.

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Що відомо про смерті після вакцинації?

Різні країни повідомляють про смерті десятків людей, які нещодавно отримали щеплення проти COVID-19. Йдеться переважно про осіб, яким понад 75 років, з серйозними захворюваннями. Рекордне число летальних випадків днями зафіксували у Норвегії – 29. Люди померли невдовзі після щепленнями препаратом від Pfizer/BioNTech.

Норвезькі вчені вже зробили висновки щодо 13 смертей, ще 16 наразі вивчають. Відомо, що всі померлі – люди похилого віку, які мали серйозні основні розлади. Деякі з них були невиліковно хворими і їм залишалося прожити місяці, якщо не тижні. Жодних незвичних побічних реакцій при цьому зафіксовано не було, зокрема таких, що загрожують життю.

Більшість із померлих відчували такі побічні ефекти вакцини:

нудота і блювота;

лихоманка;

реакції у місці уколу;

загальне погіршення стану.

Всього, станом на 18 січня, у Норвегії одну дозу вакцини отримали понад 45 тисяч осіб – передусім мешканці будинків престарілих та люди з груп ризику.

Ефективність вакцини від Pfizer/BioNTech під час клінічних випробувань становила 95% і залишалася незмінною навіть для осіб, яким понад 75 років. Це – двокомпонентний препарат, який вводять двічі з інтервалом щонайменше 21 день. 11 грудня вакцина отримала дозвіл на екстрене використання від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA). Компанія має намір виробляти 2 мільярди доз вакцини на рік.

У Німеччині, де понад 800 тис. осіб отримали першу з двох доз вакцини Pfizer/BioNTech, зафіксовано щонайменше сім випадків смерті людей похилого віку незабаром після щеплення. Однак і тут основною причиною називають їхні серйозні захворювання. Як і смерть пацієнта з будинку престарілих через дві години після вакцинації у Франції: немає ознак того, що цей летальний випадок пов'язаний саме з вакциною.

За інформацією Bloomberg, аналогічні ситуації були зафіксовані та в інших країнах, однак наразі про це немає детальних даних.

Інші побічні ефекти

Для початку, варто наголосити, що побічні ефекти після щеплення є нормою. Особливо, коли йдеться про ранні стадії її використання. Як правило, симптоми незначні й швидко минають, не заподіюючи шкоди здоров'ю. І пояснюється це тим, що усі вакцини розроблені для підготовки нашого організму до боротьби з вірусом – створення цієї імунної відповіді призводить до запалення. Деякі люди жодних побічних ефектів від щеплення не відчувають, однак запалення може проявлятися по-різному у кожного та залежно від самої вакцини.

Так, багато людей, які отримали перше щеплення проти COVID-19 від Pfizer/BioNTech чи Moderna, скаржилися на нетривале підвищення температури, головний біль та біль у місці ін'єкції. Проте відомо й про більш серйозні ускладнення, які, однак, є радше виключенням.

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В Ізраїлі у 13 людей щеплення викликало легкий параліч обличчя. У одного з провакцинованих оніміння тривало близько 28 годин, проте інших побічних ефектів, зокрема болю чи лихоманки, не було. Наразі немає стовідсоткових даних, що це пов'язано виключно зі щепленням.

У Мексиці 32-річна лікарка потрапила до реанімації після щеплення вакциною від Pfizer/BioNTech. У жінки з'явилися висипи на шкірі, судоми та ускладнилося дихання. Їй поставили діагноз енцефаломієліт – запалення головного та спинного мозку. Відомо, що лікарка мала алергію на кілька медичних препаратів.

Під час випробувань вакцини не було зафіксовано жодного випадку, коли у добровольців розвивалося запалення мозку чи будь-які серйозні алергічні реакції. Проте важливо, що до досліджень Pfizer/BioNTech не допускали людей, які страждають на алергію.

Деякі країни, зокрема Велика Британія, поки що не рекомендують робити щеплення людям з алергією – щонайменше у двох британців також з'явилася алергічна реакція після введення вакцини. В Ізраїлі чоловік отримав анафілактичний шок через годину після щеплення – він раніше мав подібну реакцію на пеніцилін.

У США, станом на кінець грудня, серед 1,9 мільйона провакцинованих виявили 21 випадок анафілаксії (анафілактичний шок), пов'язаної з вакциною Pfizer/BioNTech. З них 17 мали підтверджену алергію, а у семи анафілаксія була в анамнезі (про неї розповіли самі пацієнти).

Дев'ять осіб мали серйозні побічні ефекти без летальних наслідків і в Норвегії – алергічні реакції, сильний дискомфорт та висока температура. У Франції повідомили про чотири випадки важких алергічних реакцій та два – порушення серцевого ритму після щеплення.



З серйозних побічних ефектів найпоширеніші – алергічні реакції / Фото Getty Images

У Нідерландах близько 100 осіб (з 47 тисяч провакцинованих) повідомили, що мали побічні ефекти після введення вакцини від Pfizer/BioNTech. У двох із них була сильна алергічна реакція на препарат, яка супроводжувалася, зокрема, висипом та набряком навколо очей. Нині вони почуваються добре.

Тим часом в американському штаті Каліфорнія вищі органи охорони здоров'я закликають тимчасово призупинити використання партії вакцини від компанії Moderna – після "більшої, ніж зазвичай" кількості алергічних реакцій. Так, в одній із клінік протягом доби зафіксували близько 10 таких випадків. Вакцини з цієї партії (всього було близько 330 тис. доз) "відкладуть" до завершення розслідування.

Пояснення фахівців

Побічні ефекти вказують на те, що вакцина викликає імунну відповідь, що є добре. І для переважної більшості людей така реакція буде цілком терпимою та призведе до розвитку імунної пам'яті, яка захищає від важкого COVID-19.

За словами лікаря-анестезіолога Бориса Бриля, після вакцинації проти коронавірусу у людини можуть виникнути такі побічні ефекти:

втомлюваність;

почервоніння та біль у місці введення препарату;

температура до 39 градусів;

стан, схожий на захворювання на грип, протягом 1-2 діб.

Організм бореться із "чужинцями" за допомогою різноманітних механізмів, які включають вироблення антитіла, вивільнення токсинів, що вбивають мікроби, та розподіл клітин для боротьби з інфекцією. Іноді це справді може спричинити запалення та набряк тканин під час серйозної алергічної реакції – анафілактичного шоку. Це – рідкісний, але можливий побічний ефект після щеплення.

Саме тому експерти рекомендують, щоб ті, хто отримав першу дозу вакцини, перебували під наглядом лікарів протягом 15 хвилин після ін'єкції. Ті, хто схильний до алергії – вдвічі довше.

За останніми даними CDC, для вакцини Pfizer/BioNTech, станом на кінець грудня, показник алергічних реакцій становить 11,1 на мільйон доз. Тож ризик, пов'язаний із вакциною, менший, ніж ризик захворіти на важку форму COVID-19.



Ризик серйозних побічних ефектів після вакцинації – низький / Фото Getty Images

Наразі всі летальні випадки, що настали протягом декількох днів після щеплення, ретельно вивчаються. У випадку з людьми похилого віку з Норвегії, поки немає доказів прямого зв'язку між їхніми смертями та вакциною, яку отримали люди. За даними Норвезького агентства з лікарських засобів, щотижня у будинках престарілих і закладах тривалого догляду країни помирають в середньому 400 осіб. Однак не можна виключати те, що загальні побічні реакції на препарат потенційно можуть загрожувати життю важкохворих пацієнтів.

Те, що у Норвегії зафіксована рекордна кількість летальних випадків, пов'язують і з тим, що програма вакцинації у країні зосереджена в основному на мешканцях будинків престарілих. В інших державах щеплення роблять передусім медичним працівникам. Крім того, у Норвегії може бути налаштована ​​особливо швидка система нагляду та звітування, яка ефективно відстежує всіх, хто був вакцинований, і швидко повідомляє про будь-які несприятливі наслідки.

В цілому ж, поки що кількість інцидентів, пов'язаних зі щепленням від COVID-19, тривоги в експертних колах не викликає і, як зазначають фахівці, відповідає очікуванням.

Тож чи безпечно робити щеплення людям похилого віку?

Вчені Норвезького інституту громадського здоров'я зробили висновок, що для важкохворих та людей старшого віку навіть відносно легкі побічні ефекти можуть мати серйозні наслідки.

Зокрема, це пов'язано і з тим, що наразі є не надто багато інформації щодо впливу щеплення на ці категорії осіб: у великих клінічних випробуваннях вакцини від Pfizer/BioNTech брала участь обмежена кількість добровольців, яким за 80. Середній вік учасників для затверджених західних вакцин – близько 50 років.

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У Норвегії людей похилого віку продовжать вакцинувати, але лікарям рекомендують додатково оцінити стан серйозно хворих людей і ймовірність його погіршення. Оцінка включає обговорення ризиків та переваг вакцинації з пацієнтами та їхніми сім'ями, щоб вирішити, чи варто робити щеплення.

У Фінляндії ж, наприклад, рекомендують не вакцинувати невиліковно хворих пацієнтів, чиє активне лікування припинено. Причиною є те, що такі побічні ефекти, як тимчасова лихоманка, можуть критично вплинути на їх стан.

Варто зазначити, що у недавній історії вакцин не спостерігається жодних тенденцій, що свідчать про важкі наслідки для людей похилого віку. У випадку з вакциною від COVID-19, це ще продовжують досліджувати для того, щоб у майбутньому зробити її максимально безпечною для всіх категорій.