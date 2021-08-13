Комісія регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації проаналізувала смерть жінки після щеплення вакциною проти коронавірусу від компанії Moderna. Причинно-наслідкового зв'язку не виявлено.

До теми Українка померла від COVID-19 після щеплення першою дозою вакцини Moderna

Про це журналістам розповів координатор вакцинації в Києві й глава комісії Василь Животенюк.

Згідно з аналізами й представленою медичною документацією, причинно-наслідкового зв'язку з вакциною там немає. Жінка захворіла на коронавірус, і у неї був цукровий діабет, ожиріння другого ступеня. Якщо аналізувати аналізи, то у неї процес не менше 14 днів,

– заявив Животенюк.

Що відомо про смерть жінки: хронологія подій

Джерело: УНІАН

5 серпня 50-річна киянка отримала перше щеплення препаратом від компанії Moderna. Наступного дня у неї з'явився біль у руці, а температура тіла піднялась до 37, 2.

Наступного дня у неї з'явились блювання, утримувалися незначна лихоманка та слабкість. 8 серпня додалася ще й млявість.

9 серпня у хворої почалася задишка. Рідні викликали швидку, в лікарню киянка потрапила у дуже важкому стані . Жінку одразу перевели у відділення анестезіології та інтенсивної терапії Київської міської клінічної лікарні №4.

Жінку одразу перевели у відділення анестезіології та інтенсивної терапії Київської міської клінічної лікарні №4. Там їй зробили тест на коронавірус, який виявився позитивним.

На жаль, наступного дня пацієнтка померла.

Що могло стати причиною смерті

Очільник Національної медичної палати України Сергій Кравченко вважає, що жінка вже була інфікованою коронавірусом на момент вакцинації й померла від ускладнень хвороби.