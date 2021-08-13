Комісія регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації проаналізувала смерть жінки після щеплення вакциною проти коронавірусу від компанії Moderna. Причинно-наслідкового зв'язку не виявлено.
До теми Українка померла від COVID-19 після щеплення першою дозою вакцини Moderna
Про це журналістам розповів координатор вакцинації в Києві й глава комісії Василь Животенюк.
Згідно з аналізами й представленою медичною документацією, причинно-наслідкового зв'язку з вакциною там немає. Жінка захворіла на коронавірус, і у неї був цукровий діабет, ожиріння другого ступеня. Якщо аналізувати аналізи, то у неї процес не менше 14 днів,
– заявив Животенюк.
Що відомо про смерть жінки: хронологія подій
Джерело: УНІАН
- 5 серпня 50-річна киянка отримала перше щеплення препаратом від компанії Moderna. Наступного дня у неї з'явився біль у руці, а температура тіла піднялась до 37, 2.
- Наступного дня у неї з'явились блювання, утримувалися незначна лихоманка та слабкість. 8 серпня додалася ще й млявість.
- 9 серпня у хворої почалася задишка. Рідні викликали швидку, в лікарню киянка потрапила у дуже важкому стані. Жінку одразу перевели у відділення анестезіології та інтенсивної терапії Київської міської клінічної лікарні №4.
- Там їй зробили тест на коронавірус, який виявився позитивним.
- На жаль, наступного дня пацієнтка померла.
Що могло стати причиною смерті
Очільник Національної медичної палати України Сергій Кравченко вважає, що жінка вже була інфікованою коронавірусом на момент вакцинації й померла від ускладнень хвороби.