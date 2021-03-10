Смерть вакцинованої жінки в Австрії: регулятор ЄС виступив зі заявою

В Австрії призупинили використання партії вакцини AstraZeneca через смерть жінки незадовго після щеплення. Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що наразі немає підстав припускати, що саме вакцинація призвела до летального випадку.

Про це Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) повідомило у заяві, оприлюдненій 10 березня.

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Після вакцинації від COVID-19 померла людина

Національне управління охорони здоров'я Австрії призупинило використання партії вакцини AstraZeneca після того, як через 10 днів після щеплення померла жінка. У неї діагностували важкі порушення процесу згортання крові.

Крім того, з тромбоемболією легеневої артерії госпіталізували ще одну вакциновану жінку. На щастя, друга пацієнтка одужує.

Як ситуацію коментує регулятор

Поки немає ніяких ознак того, що вакцинація викликала ці стани, які не вказані як побічні ефекти цієї вакцини,

– йдеться у заяві.

Хоча на цьому етапі такий побічний ефект вважається малоймовірним, однак якість партії все ж перевіряють.

Партію ABV5300 доставили в 17 країн ЄС. Вона налічує 1 мільйон доз вакцини від коронавірусу. Деякі країни ЄС призупинили введення препарату з цієї партії як запобіжний захід.

Порівняння вакцин від коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу