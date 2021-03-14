Смерть вчителя після щеплення вакциною AstraZeneca: в Італії спростували зв'язок

В Італії виключили зв'язок між смертю вчителя у П'ємонті та щепленням вакциною проти коронавірусу AstraZeneca. Крім того, наголосили, що не варто поспішати із припиненням вакцинації препаратом.

Влада закликала уважно ставитися до рішень про припинення вакцинації AstraZeneca. Про це заявив президент Італійського агентства з лікарських засобів Джорджіо Палу

До речі Мер Ніцци просить дозволити йому закупити для міста "Супутник V"

Що каже Палу

Чиновник наголосив, що наразі немає достовірних даних про небезпеку цієї вакцини. Він додав, що не виявили причинно-наслідкового зв'язку між щепленням та смертю

Перед тим, як приймати певні рішення, потрібно бути дуже обережними. AstraZeneca не небезпечна,

– зауважив Палу.

Смерть вчителя: що відомо

У місті Бієлла 13 березня помер вчитель. Перед тим він щепився від коронавірусу вакциною AstraZeneca. Після того у П'ємонті заявили, що тимчасово припинять використання вакцини AstraZeneca.

Що цьому передувало

Раніше 8 європейських країн – Норвегія, Естонія, Латвія, Австрія, Данія, Литва, Люксембург та Румунія — призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca.

Вони заявили, що зафіксували випадки утворення тромбів у пацієнтів після щеплення.

Однак фармацевтична компанія AstraZeneca заперечила звинувачення, адже доказів наразі не виявили.