В'ялена та сушена риба може викликати ботулізм
Ботулізм – це харчове отруєння, що може призвести до тяжких наслідків. Її збудником є ботулотоксин, який розмножується без кисню за неправильних умов зберігання чи транспортування продуктів.
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Саме в'ялена та сушена риба дуже часто є середовищем для розмноження токсинів, і ось чому:
- вона не проходить термічну обробку, а ботулотоксин гине лише при кип'ятінні впродовж 10 – 15 хвилин;
- така риба може бути заражена у природних умовах (джерелом інфекції є пісок або ж річковий мул);
- соління риби могло відбутись вже після утворення токсину – сіль не вбиває токсин, а лише пригнічує розмноження інфекції;
- неякісні умови зберігання або транспортування: тривале зберігання пораненої риби на ґрунті, перевезення навалом, без тари – це все збільшує ризики утворення токсинів.
Причини ботулізму / Інфографіка ЦГЗ
Ботулізм – симптоми
- порушення близького зору: ви не можете читати текст, але добре бачите предмети;
- сильно виражена сухість у роті:
- важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає);
- підвищена стомлюваність, м'язова слабкість,
- запаморочення;
- короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім – стадія парезу кишківнику (здуття живота, закреп)
- ураження м'язів шиї та кінцівок.
Симптоми ботулізму / Інфографіка ЦГЗ
До слова, цього року Україна вперше на національному рівні закупить сироватки, серед яких сироватка проти ботулізму.