Смертельне отруєння: чому не варто їсти в'ялену та сушену рибу

У Центрі громадського здоров'я нагадали, що влітку попит на в'ялену та сушену рибу зростає, а разом з тим зростають випадки отруєнь цим продуктом, зокрема і летальні.

В'ялена та сушена риба може викликати ботулізм

Ботулізм – це харчове отруєння, що може призвести до тяжких наслідків. Її збудником є ботулотоксин, який розмножується без кисню за неправильних умов зберігання чи транспортування продуктів.

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Саме в'ялена та сушена риба дуже часто є середовищем для розмноження токсинів, і ось чому:

вона не проходить термічну обробку, а ботулотоксин гине лише при кип'ятінні впродовж 10 – 15 хвилин;

така риба може бути заражена у природних умовах (джерелом інфекції є пісок або ж річковий мул);

соління риби могло відбутись вже після утворення токсину – сіль не вбиває токсин, а лише пригнічує розмноження інфекції;

неякісні умови зберігання або транспортування: тривале зберігання пораненої риби на ґрунті, перевезення навалом, без тари – це все збільшує ризики утворення токсинів.



Причини ботулізму / Інфографіка ЦГЗ

Ботулізм – симптоми порушення близького зору: ви не можете читати текст, але добре бачите предмети;

сильно виражена сухість у роті:

важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає);

підвищена стомлюваність, м'язова слабкість,

запаморочення;

короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім – стадія парезу кишківнику (здуття живота, закреп)

ураження м'язів шиї та кінцівок.

При найменшій підозрі на ботулізм негайно зверніться до лікаря. Госпіталізація обов'язкова незалежно від тяжкості хвороби.



Симптоми ботулізму / Інфографіка ЦГЗ

До слова, цього року Україна вперше на національному рівні закупить сироватки, серед яких сироватка проти ботулізму.