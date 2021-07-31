Про це мовиться у доповіді урядової групи радників з надзвичайних ситуацій влади Великої Британії. Новий варіант коронавірусу, за їхніми словами, буде приводити до більшої кількості випадків важкого захворювання і вищої смертності серед інфікованих.
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Це лише один зі сценаріїв науковців, але вважають його "реально можливим". Як вони наголосили, рівень смертності у цього штаму може бути схожий з показниками "інших зоонозних коронавірусів, таких як SARS-CoV (смертність близько 10%) або MERS-CoV (смертність близько 35%)".
Як цього уникнути
За словами експертів, уникнути цього сценарію можна, якщо вводити додаткові дози вакцини. А також, якщо звести до мінімуму ризик передачі коронавірусу і ввезення нових варіантів з-за кордону.
Профілактика коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Інший сценарій вчених
Іншим можливим сценарієм вчені назвали появу штамів, які будуть стійкі до препаратів і вакцин проти коронавірусу.