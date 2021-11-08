Смертність нас ще буде доганяти, – Ляшко про ситуацію з коронавірусом

Віктор Ляшко розповів, що статистика захворюваності на коронавірус в Україні дещо стабілізувалась. Однак смертність так швидко не спаде.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко нагадав, що минулого тижня кількість інфікованих за добу сягала 27 тисяч. Він зазначив, що серед них лише 4% вакцинованих людей. Госпіталізації потребують тільки 3 – 5% щеплених.

До теми В Україні стабілізується показник COVID-госпіталізацій, – Офіс Президента

Тому Ляшко вкотре закликав усіх людей, що старші 18 років, піти й вакцинуватись.

Ситуація стабілізується

За словами Ляшка, вперше за останні 10 тижнів кількість госпіталізованих зменшилась.

Це позитивний сигнал, що ми можемо вийти на стабілізацію,

– наголосив політик.

Попри це, Ляшко зазначив, що стабілізація йде на високих цифрах.

Смертність ще буде доганяти

Однак смертність, як сказав міністр, ще "буде доганяти" за кількістю випадків. Будуть реєструвати високі цифри, це загальносвітова тенденція.

Ляшко пояснив, що у статистику смертності потрапляють не тільки випадки, які стались внаслідок коронавірусу. Туди додають усі летальні випадки серед інфікованих. Наприклад, коли стався інфаркт чи інсульт. Це встановлюють експертизи.

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