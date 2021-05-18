Смертність в Україні на 17% перевищила рівень 2020 року

Державна служба статистики оприлюднила інформацію про демографічну ситуацію в Україні за січень – березень 2021 року. Смертність населення перевищила рівень 2020 року майже на 17%, а в березні – на понад 34%.

Держстат опублікував дані про те, скільки українців народилося та померло від початку 2021 року, скільки наразі загалом проживає в Україні.

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Основні демографічні показники за перші 3 місяці 2021 року

Від початку 2021 року і до кінця березня в Україні померли 174 050 людей.

Це на 24 986 смертей більше, ніж за січень – березень 2020 року (тоді було 149 064). У березні померли 64 938 осіб, за аналогічний період 2020 року – 48 326.

За перші 3 місяці поточного року в Україні народилися 67 514 людей (минулого року – 70 494).

Міграційний приріст становив 6 142 людей (у 2020 році – 6 773).



Основні демографічні показники за січень – березень 2021 року / Дані Держстату

За оцінкою статистичного відомства, станом на 1 квітня чисельність населення становила 41 487 960 осіб.

становила осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 100 394 людей (зокрема, за березень – на 39 245).



Чисельність населення України / Дані Держстату

Скільки українців померло у 2020 році