Згідно з даними уряду, впродовж минулої доби в країні померли 895 людей. Це рекордна кількість з початку пандемії.

До теми В Україні очікують пік коронавірусу: як довго він триватиме

Загальна кількість смертей від COVID-19 в країні зросла до 211 696 – це найвищий показник в Європі.

У Москві за останні кілька тижнів різко зросла кількість захворювань та госпіталізацій. Нині у столиці Росії всі нові випадки коронавірусу є варіантом Дельта.

Темпи вакцинації занадто низькі

Тим часом росіяни не надто поспішають вакцинуватися. Незалежне опитування показує, що більш ніж половина громадян не планують робити щеплення проти коронавірусу. Станом на ранок 5 жовтня в країні було вакциновано тільки 29% населення.

Зауважимо, що в Росії доступні COVID-вакцини лише місцевого виробництва: "Супутник-V" та "EpiVacCorona". Регуляторні органи країни не визнають та не реєструють імпортні препарати, тож вони заборонені для використання навіть у приватних клініках.

Захворюваність на коронавірус в Росії: Росстат та Оперштаб дають різні дані

Джерело: Стопкоронавирус.рф