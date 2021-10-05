Смертність від COVID-19 в Росії б'є усі рекорди, а держструктури дають різні дані
Джерело:Medical Xpress
За минулу добу, 4 жовтня, в Росії зареєстрували найбільшу кількість смертей від коронавірусу за весь час пандемії. Кількість випадків, пов'язаних з варіантом Дельта, різко зросла на тлі неефективної вакцинації й декількох антивірусних обмежень.
Згідно з даними уряду, впродовж минулої доби в країні померли 895 людей. Це рекордна кількість з початку пандемії.
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Загальна кількість смертей від COVID-19 в країні зросла до 211 696 – це найвищий показник в Європі.
У Москві за останні кілька тижнів різко зросла кількість захворювань та госпіталізацій. Нині у столиці Росії всі нові випадки коронавірусу є варіантом Дельта.
Темпи вакцинації занадто низькі
Тим часом росіяни не надто поспішають вакцинуватися. Незалежне опитування показує, що більш ніж половина громадян не планують робити щеплення проти коронавірусу. Станом на ранок 5 жовтня в країні було вакциновано тільки 29% населення.Зауважимо, що в Росії доступні COVID-вакцини лише місцевого виробництва: "Супутник-V" та "EpiVacCorona". Регуляторні органи країни не визнають та не реєструють імпортні препарати, тож вони заборонені для використання навіть у приватних клініках.
Захворюваність на коронавірус в Росії: Росстат та Оперштаб дають різні дані
Джерело: Стопкоронавирус.рф
- Від початку пандемії в країні виявили 7 637 427 хворих на коронавірус, 25 110 з яких за минулу добу. Натомість 6 759 059 росіян вже подолали хворобу.
- Нині Росія перебуває на 5 сходинці у світі за виявленими випадками COVID-19.
- Загалом від початку пандемії в Росії Оперштаб зареєстрував 211 696 смертей проти коронавірусу. При цьому, згідно з даними Росстату, померлих значно більше – понад 365 тисяч.