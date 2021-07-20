Окрім цього, в країні змінилася тенденція захворюваності на коронавірус. На важкий перебіг інфекції почали хворіти діти та молоді люди.

До теми Чому не можна пропускати другу дозу COVID-вакцини: результати експерименту

Поточну епідемічну ситуацію в Україні проаналізували фахівці Національної академії наук України.

Відзначимо також зростання спостережуваної летальності до нового річного максимуму з локальним перевищенням позначки 4% для дат поблизу 1 липня 2021 року,

– йдеться в повідомленні.

Зменшився й вік у нових інфікованих коронавірусом та їхніх госпіталізацій. Така тенденція розпочалась іще минулого тижня.

Таке зменшення відбулося шляхом зростання не лише частки дітей серед нових випадків хвороби та госпіталізацій, а й частки людей віком 18 – 34 роки включно,

– заявили в НАН.

Науковці пояснили, що територіально таке зростання тією чи іншою мірою виявляється в усіх групах регіоні. Але найбільше "Столичному регіоні" а також, але дещо менше, на "Заході" та "Півдні".

Захворюваність на коронавірус в Україні: основне

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні зареєстрували 598 нових хворих на COVID-19. За цей самий період до лікарень госпіталізували 279 людей. Побороти недугу вдалося 540 українцям. На жаль, померли ще 25 пацієнтів.

За весь час пандемії в Україні:

виявили – 2 245 275 інфікованих;

одужали – 2 181 925 українців;

померли – 52 756 хворих;



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу