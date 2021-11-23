Смертність від COVID-19 у Європі перевалить за 2 мільйони, – у ВООЗ назвали 3 причини

У Європі продовжує збільшуватись кількість нових випадків захворювання на коронавірус. У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що кількість нових хворих зростає через 3 чинники.

У відомтсві також вважають, що наразі ситуація дуже серйозна. Ба більше, цілком ймовірно, що до весни 2022 року у цьому регіоні загальна кількість смертей перевищить 2 мільйони.

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Чому кількість нових хворих росте

Так, за даними ВООЗ, трьома факторами, що сприяють зростанню числа випадків коронавірусу є:

Дельта-штам; ослаблення карантинних заходів; більшість європейського населення, яке залишається невакцинованим.

Сьогодні ситуація з COVID-19 у Європі та Центральній Азії дуже серйозна. На нас чекає сувора зима, але ми не маємо залишатися без надії, тому що всі ми – уряди, органи охорони здоров'я, окремі особи – можемо вжити рішучих заходів для стабілізації пандемії,

– сказав регіональний директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

"Реальна загроза"

У Всесвітній організації охорони здоров'я стурбовані темпами поширення коронавірусу у 53 країнах Європи. Прогнози показують, що вони можуть зіткнутися з ще 700 тисячами смертей від пандемії коронавірусу до наступної весни, що перевищить загалом 2 мільйони.

Клюге наголосив, що кожна країна Європейського регіону ВООЗ стикається чи вже зіткнулася "з реальною загрозою відродження COVID-19".

Коронавірус у світі

Джерело: Університет Гопкінса