Смертність від COVID-19 у Європі перевалить за 2 мільйони, – у ВООЗ назвали 3 причини
Джерело:ABC News
У Європі продовжує збільшуватись кількість нових випадків захворювання на коронавірус. У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що кількість нових хворих зростає через 3 чинники.
У відомтсві також вважають, що наразі ситуація дуже серйозна. Ба більше, цілком ймовірно, що до весни 2022 року у цьому регіоні загальна кількість смертей перевищить 2 мільйони.
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Чому кількість нових хворих росте
Так, за даними ВООЗ, трьома факторами, що сприяють зростанню числа випадків коронавірусу є:
- Дельта-штам;
- ослаблення карантинних заходів;
- більшість європейського населення, яке залишається невакцинованим.
Сьогодні ситуація з COVID-19 у Європі та Центральній Азії дуже серйозна. На нас чекає сувора зима, але ми не маємо залишатися без надії, тому що всі ми – уряди, органи охорони здоров'я, окремі особи – можемо вжити рішучих заходів для стабілізації пандемії,
– сказав регіональний директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.
"Реальна загроза"
У Всесвітній організації охорони здоров'я стурбовані темпами поширення коронавірусу у 53 країнах Європи. Прогнози показують, що вони можуть зіткнутися з ще 700 тисячами смертей від пандемії коронавірусу до наступної весни, що перевищить загалом 2 мільйони.
Клюге наголосив, що кожна країна Європейського регіону ВООЗ стикається чи вже зіткнулася "з реальною загрозою відродження COVID-19".
Коронавірус у світі
Джерело: Університет Гопкінса
- Станом на ранок 23 листопада у світі зафіксували понад 258 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5 мільйонів смертей серед пацієнтів.
- Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 47,8 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Росія, Німеччина, Туреччина та Україна.