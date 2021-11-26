Смертність від COVID-19 залежить від рівня вакцинації в країні: звіт ЄС
Джерело:Єврокомісія
Те, що вакциновані хворіють на COVID-19 – нормально, це не означає, що вакцини неефективні. Жодна з вакцин проти COVID-19 не надає 100-відсоткового захисту від інфікування, однак всі вони значно зменшують ризики ускладнень і госпіталізації у разі хвороби.
Європейська комісія опублікувала статистику, згідно з якою смертність від COVID-19 є найвищою у країнах з низьким рівнем вакцинації.
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Кількість смертей подекуди у десятки разів вища там, де не хочуть робити щеплення,
– йдеться у звіті.
Дані також показують, що вакциновані люди рідше потрапляють до лікарні через COVID19. Вакцинація захищає від важкого перебігу COVID-19.
Чим вище рівень вакцинації в країні, тим нижчий рівень смертності
Так, згідно з даними Єврокомісії, Мальта має одні з найвищих показників вакцинації та найнижчий рівень смертності.
92% дорослого населення повністю вакциновані. Країна є єдиною, де рівень смертності на мільйон населення за останні 14 днів нульовий.
Мальту випереджає лише Ірландія, яка має рівень вакцинації 93%.
Найменший рівень охоплення вакцинації демонструє Болгарія, де вакцинувала лише 29% населення. Відповідно, в Болгарії найбільша кількість смертей у порівнянні з населенням – 325 смертей на мільйон людей.
Статистика по рівню вакцинації і кількості смертей на 1 мільйон у ЄС / Інфографіка Єврокомісія