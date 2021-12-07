Його очікують вже у 2022 році. Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко на брифінгу 7 грудня.

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Смертність знижуватиметься

За його словами, до кінця року очікують продовження зниження смертності за всіма сценаріями.

І вже з наступного (2022 – 24 канал) року ми продовжуємо очікувати ризик повторного спалаху, особливо враховуючи зовнішню загрозу європейських країн, де ми бачимо тренд перекидання спалаху в ті країни, в яких захворюваність менше зростала,

– зазначив Ганиченко.

Найбільший ризик повторного спалаху, за оцінками KSE, прогнозують саме на початок 2022 року.

Увага! Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні нова хвиля COVID-19 може початися з кінця січня по кінець березня 2022 року.

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