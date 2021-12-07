Смертність від COVID продовжить знижуватися, – KSE про ризик повторного спалаху

До кінця 2021 року смертність від коронавірусу в Україні продовжить знижуватися. Однак вже згодом експерти чекають на повторний спалах.

Його очікують вже у 2022 році. Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко на брифінгу 7 грудня.

Важливо Чи може тривога бути корисною

Смертність знижуватиметься

За його словами, до кінця року очікують продовження зниження смертності за всіма сценаріями.

І вже з наступного (2022 – 24 канал) року ми продовжуємо очікувати ризик повторного спалаху, особливо враховуючи зовнішню загрозу європейських країн, де ми бачимо тренд перекидання спалаху в ті країни, в яких захворюваність менше зростала,

– зазначив Ганиченко.

Найбільший ризик повторного спалаху, за оцінками KSE, прогнозують саме на початок 2022 року.

Коронавірус в Україні: останні новини

Упродовж доби 6 грудня в Україні зафіксували понад 8,6 тисячі хворих від коронавірусу, померли 467 пацієнтів з COVID-19. Одужали понад 22,8 тисячі людей.

Світом поширюється новий штам коронавірусу – Омікрон. Головний медик України зауважив, що говорити про найбільшу небезпеку саме від нього, наразі зарано.

Із початку пандемії увесь світ скерував сили на боротьбу з COVID-19, водночас деякі країни зіткнулися з іншими, не менш смертельними недугами.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні нова хвиля COVID-19 може початися з кінця січня по кінець березня 2022 року.