Згідно з офіційною статистикою, кожного тижня від коронавірусу помирають близько 50 тисяч хворих. Але у ВООЗ зауважили, що реальне число насправді вище.

До теми В Україні кількість смертей від COVID-19 може досягти 92 тисяч до кінця року, – KSE

Тедрос Аданом Гебреїсус “Кількість щотижня реєстрованих смертей від COVID-19 продовжує знижуватися і зараз знаходиться на найнижчому рівні майже за рік. Але це все ще неприйнятно високий рівень - майже 50 000 смертей на тиждень, а реальне число, безумовно, вище”.

Генеральний директор ВООЗ зауважив, що смертність від коронавірусу знижується у всіх регіонах, окрім Європи, де кілька країн стикнулися з новою COVID-хвилею.

Серед яких груп найвища смертність

За словами Гебреїсуса, найвища смертність в країнах і групах населення з найменшим доступом до вакцин. Так, 56 країн, яких фактично виключили з глобального ринку вакцин, не змогли досягти мети вакцинації 10% свого населення до кінця вересня. Більшість таких країн в Африці.

Поширення коронавірусу у світі: основне

Джерело: Університет Гопкінса