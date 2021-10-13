Смертність від COVID у світі на найнижчому рівні майже за рік, – ВООЗ
Джерело:ВООЗ
Смертність від коронавірусу у світі починає знижуватись. Але все ж рівні залишаються досить високими.
Згідно з офіційною статистикою, кожного тижня від коронавірусу помирають близько 50 тисяч хворих. Але у ВООЗ зауважили, що реальне число насправді вище.
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Тедрос Аданом Гебреїсус
“Кількість щотижня реєстрованих смертей від COVID-19 продовжує знижуватися і зараз знаходиться на найнижчому рівні майже за рік. Але це все ще неприйнятно високий рівень - майже 50 000 смертей на тиждень, а реальне число, безумовно, вище”.
Генеральний директор ВООЗ зауважив, що смертність від коронавірусу знижується у всіх регіонах, окрім Європи, де кілька країн стикнулися з новою COVID-хвилею.
Серед яких груп найвища смертність
За словами Гебреїсуса, найвища смертність в країнах і групах населення з найменшим доступом до вакцин. Так, 56 країн, яких фактично виключили з глобального ринку вакцин, не змогли досягти мети вакцинації 10% свого населення до кінця вересня. Більшість таких країн в Африці.
Поширення коронавірусу у світі: основне
Джерело: Університет Гопкінса
- Станом на 13 жовтня світі виявили понад 238 мільйонів хворих на COVID-19. Більш ніж 4,8 мільйона інфікованих, на жаль, померли.
- Від початку пандемії найбільше інфікованих виявили в США – більш ніж 44 мільйони. Наступними ідуть Велика Британія, Туреччина, Індія, Росія та Бразилія.