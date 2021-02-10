Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що ситуацію в ОРДЛО можна назвати медичним геноцидом. На окупованій Росією частині Донбасу найвища смертність у світі.

Під час форуму "Україна 30" міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів про статистику летальності від коронавірусу на окупованому Донбасі.

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Українська сторона збирає всі дані про ситуацію з COVID-19 в ОРДЛО.

Але навіть з тієї статистики, яку я можу дати, вона оприлюднена самими окупаційними адміністраціями, видно наступне. Рівень летальності від COVID в ОРДЛО значно вище, ніж де-небудь у світі,

– повідомив Резніков.

Дані окупаційних адміністрацій Донецька і Луганська:

В окупованій частині Донецької області смертність від COVID становить 8,6%. Це в чотири рази вище, ніж на вільній території Донецької області й в середньому по Україні.

Натомість у листопаді-грудні летальність в цьому регіоні взагалі була 11%, тобто помирав кожен 9 пацієнт з коронавірусом.

На окупованій частині Луганської області летальність становить 8,7%. У людей немає можливості отримати медичну допомогу, недостатньо проводять тестувань, а окупанти блокують КПВВ.

Це можна назвати медичним геноцидом. Це справжнє захоплення заручників, без перебільшення,

– заявив Резніков.