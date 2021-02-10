Смертність від коронавірусу в ОРДЛО вища, ніж будь-де у світі, – Резніков
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що ситуацію в ОРДЛО можна назвати медичним геноцидом. На окупованій Росією частині Донбасу найвища смертність у світі.
Джерело:Всеукраїнський Форум "Україна 30"
Під час форуму "Україна 30" міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів про статистику летальності від коронавірусу на окупованому Донбасі.
До теми Жителі окупованого Донбасу можуть безкоштовно лікуватися від COVID-19 в Україні: які умови
Українська сторона збирає всі дані про ситуацію з COVID-19 в ОРДЛО.
Але навіть з тієї статистики, яку я можу дати, вона оприлюднена самими окупаційними адміністраціями, видно наступне. Рівень летальності від COVID в ОРДЛО значно вище, ніж де-небудь у світі,
– повідомив Резніков.
Дані окупаційних адміністрацій Донецька і Луганська:
- В окупованій частині Донецької області смертність від COVID становить 8,6%. Це в чотири рази вище, ніж на вільній території Донецької області й в середньому по Україні.
- Натомість у листопаді-грудні летальність в цьому регіоні взагалі була 11%, тобто помирав кожен 9 пацієнт з коронавірусом.
- На окупованій частині Луганської області летальність становить 8,7%. У людей немає можливості отримати медичну допомогу, недостатньо проводять тестувань, а окупанти блокують КПВВ.
Це можна назвати медичним геноцидом. Це справжнє захоплення заручників, без перебільшення,
– заявив Резніков.
Поділитися новиною