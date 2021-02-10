Смертність від коронавірусу в ОРДЛО вища, ніж будь-де у світі, – Резніков

Джерело:Всеукраїнський Форум "Україна 30"
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що ситуацію в ОРДЛО можна назвати медичним геноцидом. На окупованій Росією частині Донбасу найвища смертність у світі.
Під час форуму "Україна 30" міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів про статистику летальності від коронавірусу на окупованому Донбасі.
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Українська сторона збирає всі дані про ситуацію з COVID-19 в ОРДЛО.
Але навіть з тієї статистики, яку я можу дати, вона оприлюднена самими окупаційними адміністраціями, видно наступне. Рівень летальності від COVID в ОРДЛО значно вище, ніж де-небудь у світі,
– повідомив Резніков.
Це можна назвати медичним геноцидом. Це справжнє захоплення заручників, без перебільшення,
– заявив Резніков.