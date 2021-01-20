Смертність від коронавірусу в півтора раза вище смертності від грипу та пневмонії, – держстат
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За офіційною інформацією, від COVID-19 померло 14 534 українці, зокрема 655 померлим не діагностували COVID-19. У листопаді коронавірус став причиною смерті 6 184 осіб.
Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-листопад. Всього за перші 11 місяців 2020 року померло 549 172 людини (зокрема в листопаді померли 63 438 людей).
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Захворювання, від яких померли українці
- Грип і пневмонія стали причиною смерті 9 062 людей (у листопаді – 4 242).
- За січень-листопад інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 6 295 осіб, серед них туберкульоз 2 649, від СНІДу померло 2 664 українців.
- Злоякісні новоутворення стали причиною смерті 70 675 громадян.
- Найбільш часта причина смерті – хвороби системи кровообігу – померли 365 515 осіб, зокрема від ішемічної хвороби серця – 254 664 людей.
Натомість 25 367 українців загинули в результаті зовнішніх причин.
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Найчастіші зовнішні причини смерті:
- нещасні випадки – 3 569 громадян;
- утоплення – 1 400;
- загибель на пожежі – 976;
- випадкове отруєння (крім алкоголю) – 1404;
- отруєння алкоголем – 1862;
- самогубства – 5635;
- умисні вбивства – 1213.
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