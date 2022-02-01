Смертність зростає, – ВООЗ закликали захистити людей від Омікрону усіма способами

У ВООЗ відреагували на рішення деяких країн скасувати карантинні обмеження через зменшення агресивності коронавірусу.

ВООЗ про скасування карантину у країнах

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус закликав уряди цих країн однаково запобігати поширенню коронавірусу, але іншими способами. І наголосив, що у світі смертність від цієї інфекції продовжує рости. Про це розповів під час засідання у Женеві.

Увага Небачені цифри: за останній тиждень у світі виявили рекордну кількість нових випадків COVID-19

Тедрос Гебрейесус – глава ВООЗ "Ми занепокоєні тим, що у деяких країнах з'явилася інформація про те, що через вакцинацію, високу заразність Омікрону та меншу тяжкість перебігу хвороби більше неможливо та непотрібно запобігати передачі недуги".

Утім, як він пояснив, попри меншу агресивність Омікрону запобігати поширенню коронавірусу все одно потрібно, щоб запобігти збільшенню кількості смертей.

"Ми не закликаємо жодну країну повернутися до так званого карантину. Але ми закликаємо усі країни захистити своїх людей, використовуючи усі інструменти, а не лише вакцини", – наголосив глава ВООЗ.

У світі зростає смертність від коронавірусу

Англія у березні 2022 року планує скасувати всі карантинні обмеження. Про пом'якшення карантину , навіть попри хвилю Омікрону, заявила і влада Данії.

Гебрейєсус також зазначив, що з моменту появи Омікрону на коронавірус захворіло більше людей, ніж за весь 2020 рік. Тепер фіксується "дуже тривожне зростання смертності" у більшості регіонів світу.

Важливо Що відомо про нову мутацію Омікрону: вчені сказали, чи варто хвилюватися

Вірус продовжує мутувати

Глава ВООЗ підсумував, що наразі рано оголошувати про перемогу над коронавірусом, оскільки вірус продовжує мутувати.

"ВООЗ наразі відстежує 4 підвиди варіанту Омікрон, що викликають занепокоєння, зокрема BA.2. Цей вірус продовжуватиме розвиватися, тому ми закликаємо країни продовжувати тестування, спостереження та визначення послідовності", – додав він.