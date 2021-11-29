"Смертоносна морква": в отруйній рослині знайшли молекулу, яка вбиває коронавірус

Рослинний противірусний агент тапсигаргін (ТГ), отриманий із групи отруйних рослин, відомих як "смертоносна морква", показав ефективність проти SARS-CoV-2.

Речовина ефективна проти всіх варіантів коронавірусу

Крім того, тапсигаргін (ТГ), ймовірно, ефективний проти всіх варіантів коронавірусу, зокрема проти штаму Дельта. Дослідження проводили на клітинних культурах у лабораторії.

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Вчені побачили, що введення ТГ до інфікування коронавірусом або під час активної фази інфікування, блокує та інгібує варіанти SARS-CoV-2, викликаючи потужну захисну відповідь.

Одна попередня доза ТГ до інфікування ефективно блокувала всі одноваріантні інфекції та кожну комбінацію (варіанти AB, AD, BD) супутньої інфекції на рівні понад 95 %,

– йдеться у висновках дослідників.

Яким чином діє молекула

Як противірусний препарат, орієнтований на господаря, ТГ, очевидно, що порушує деякі механізми, які віруси, такі як SARS-CoV-2 використовують для поширення по всьому тілу.

Дельта таки становить вищу небезпеку

Вчені також зауважили, що, ймовірно, ТГ не перешкоджає проникненню вірусу, а запускає внутрішньоклітинні шляхи для придушення реплікації вірусу.

Дослідження клітинної культури також підтвердило вищу швидкість реплікації та швидкість передачі від клітини до клітини варіанта Дельта.

Зокрема, вчені виявили, що він поширюється вчетверо швидше, ніж Альфа варіант коронавірусу, і в 9 разів швидше, ніж Бета штам.