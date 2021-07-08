Дерматолог та трихолог Кузьма Хобзей спростувала найпоширеніші міфи про засмагу. Більшість із них – ви точно чули.

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Розберімося із тим, чому ми засмагаємо й наша шкіра змінює колір. Річ у тім, що наш організм виробляє пігмент меланін. Його головна функція – захищати глибокі шари шкіри від пошкодження. Коли шкіру "уражають" сонячні промені, то організм вимушений виробляти ще більше пігменту для захисту.

"Засмага – це ознака того, що ви отримали забагато ультрафіолету", – пояснила дерматолог.

Міф 1. Помірна засмага не зашкодить

За словами фахівчині, ультрафіолет, коли проникає глибоко в шкіру, пошкоджує ДНК та може викликати певні мутації. Це часто може бути причиною серйозних захворювань.

Попри це, доза ультрафіолету, яка не викликає проблем – індивідуальна. Тому чим менше – тим краще.

Правда: не існує безпечної дози засмаги. Будь-яка засмага – це реакція нашої шкіри на пошкодження.

Міф 2. Не можна "згоріти", якщо хмарно

Як стверджує Американська академія дерматології, 80% сонячних променів проходить крізь хмари. Тож навіть у похмурий літній день варто користуватися сонцезахисним кремом. Це робити не завадить навіть взимку.

Вода, сніг та пісок віддзеркалюють сонячні промені та підвищують ваші ризики сонячного опіку.

Якщо індекс інтенсивності ультрафіолетового світла більше ніж 5, то вам потрібен сильний захист,

– пояснила науковиця.

Правда: Чіткої кореляції з температурою немає. На жаль, ви можете "згоріти" навіть при температурі 18 – 20 градусів.

Міф 3. Від сонячних опіків допоможе сметана або пантенол

Пантенол – популярний засіб проти опіків на теренах України. Але він не має доведеної ефективності проти опіків. Про це застерегла Всеукраїнська спілка парамедиків.



Не використовуйте сметану проти сонячних опіків / Фото Unsplash

Для будь-якого опіку нам потрібно рану зволожити й охолодити. І все. На жаль, судячи зі складу, пантенол не робить ні перше, ні друге. Сметана ж, насамперед містить жир. А це лише ускладнює загоєння опіків.

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"Якщо ми намастили рану жиром, це перекриває пори, й волога не виходитиме назовні. Це може спричинити набряк. Жир лише поглиблює опік. Він стає більшим та ширшим", – пояснив президент Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус

Правда: Ніякої сметани чи пантенолу!

Міф 4. Без засмаги не отримати достатньо вітаміну D

Щоби його отримати, зовсім не потрібно довго перебувати на сонці й тим паче доводити себе до сонячного опіку. Дослідження показує, що 13 хвилин достатньо для дорослих людей зі світлою шкірою, щоби підтримувати здоровий рівень вітаміну D в організмі.

Однак необхідний для отримання вітаміну D може різнитись залежно від місцевості, фізіологічних особливостей людини тощо, кажуть у Британській академії дерматології.

Правда: сонце допомагає нашому організму природно виробляти вітамін D.

Міф 5. Взимку корисно іноді сходити в солярій.

Багато хто переконаний, що це допоможе отримати вітамін D. Однак у солярії ви отримуєте лише промені спектру А, які пошкоджують вашу шкіру. Вони не провокують вироблення вітаміну D.

Правда: солярій взагалі не допоможе виробити достатньо вітаміну D.

Що робити, якщо обпікся на сонці – читайте в нашому матеріалі.