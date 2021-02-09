Сніг таки можна їсти, але є умова
Взимку діти обожнюють бавитись в сніжки та загалом тішаться снігу, часто навіть намагаються його спробувати на смак. Попередньо вчені вважали неприпустимим їсти сніг, але тепер виявилось, що дуже свіжий сніг цілком безпечний.
Джерело: The Associated Press
Вчені Sapientia Hungarian University of Transylvania, що в Румунії довели, що свіжий сніг їсти безпечно.
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Румунські вчені провели експеримент: у січні та лютому вони зібрали сніг з парку та кільцевої магістралі у невеликому містечку Меркуря-Чук, що у центральній Румунії.
Дослідження проводилося в температурних умовах від -,1°C до -17,4°C. Далі зразки помістили у закриті стерильні контейнери, а потім намагалися вирощувати в них бактерії та цвілі.
Точні результати експерименту
Так через один день у січневому снігу було 5 бактерій на міліметр, а у лютневому – у 4 рази більше, тобто 20 бактерій на міліметр.
Вже через 2 дні там виявили десятки бактерій – пояснив професор університету Іштван Мате.
Учений розповів, що надихнувся на дослідження тоді, як побачив, що діти їли сніг.
Я переконливо не рекомендую їсти сніг. Просто кажу, що якщо трохи з'їсти, то не захворієш,
– резюмував дослідник.
Важливо розуміти, що вже через кілька днів на землі навіть чистий сніг може містити мікроби та хімікати, тому їсти його категорично не можна.
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