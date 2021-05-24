Собаки краще визначають коронавірус, ніж експрес-тести

Можливість використання службових собак для оперативного виявлення заражених SARS-CoV-2 в аеропортах розглядали ще торік. Це досить витратний спосіб тестування, проте французькі вчені вважають, що він може бути виправданий в деяких ситуаціях.

Як відбувалося дослідження

Нове дослідження, результати якого ще не опубліковані, провели фахівці Національної ветеринарної школи Франції. Вчені зібрали ватяними дисками зразки поту з пахв 355 дорослих і дітей, які приходили до центрів тестування на коронавірус в Парижі.

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Потім зразки помістили у банки й дали їх понюхати службовим собакам, які брали участь в дослідженні. Тварини не контактували з добровольцями, а вчені не знали, хто з людей заражений.

Кращі за експрес-тести

Зі 109 осіб, у яких згодом ПЛР-тест виявився позитивних, собаки виявили коронавірус у 97%. Дослідження показало також, що тварини визначили 91% пацієнтів з негативними результатами.

Вчені відзначили, що ці показники нижчі, ніж у ПЛР-тестів, але вище, ніж в експрес-тестів, точність яких складає 72% для позитивних пацієнтів і 58% – для тих, хто не заражений SARS-CoV-2.

Собаки можуть допомогти полегшити масове тестування в таких місцях, як аеропорти, вокзали та концертні майданчики,

– розповіли вчені.