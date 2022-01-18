Собаки діагностують коронавірус
Ще першого року у різних країнах світу розглядалося питання залучення службових собак для оперативного виявлення заражених коронавірусом в аеропортах. Це досить витратний спосіб тестування, проте кілька досліджень показали, що у деяких ситуаціях він може бути виправданий.
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Так, вчені Національної ветеринарної школи Франції зібрали зразки поту з пахв 355 дорослих та дітей, які приходили до центрів тестування на коронавірус у Парижі. Зі 109 осіб, у яких згодом ПЛР-тест виявився позитивним, собаки виявили коронавірус у 97%.
Крім того, тварини визначили зразки у 91% пацієнтів із негативними результатами. Ці показники точності нижчі, ніж у ПЛР-тестів, але вищі, ніж в експрес-тестів.
Нове дослідження
Нове дослідження провела та сама група вчених. Цього разу фахівці вирішили дізнатися, чи собаки можуть за запахом визначити ознаки постковідного синдрому. Фахівці зібрали зразки поту у 45 осіб, які перенесли інфекцію 1,5 роки тому і мали тривалі симптоми COVID-19. Для контролю було відібрано 188 зразків людей, які не мали коронавірусу.
Собаки можуть визначити постковідний синдром
Собаки змогли визначити 23 із 45 пацієнтів із постковідним синдромом (51%), причому у контрольній групі помилок не було. Вчені відзначили, що ці показники потенційно можуть бути вищими, оскільки собаки не контактували безпосередньо з людьми, а транспортування зразків деяких учасників зайняло тривалий час і запах міг ослабнути.
Ці дані підтвердили дуже важливу гіпотезу – у людей із тривалими симптомами COVID-19 вірус може зберігатися в організмі тривалий час, і його можна виявляти простим неінвазивним методом.