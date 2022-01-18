Собаки можуть діагностувати постковідний синдром навіть через 1,5 року після хвороби

Собаки не лише допомагають нам впоратися зі стресом під час пандемії, а й уміють з високою точністю визначати зараження коронавірусом.

Собаки діагностують коронавірус

Ще першого року у різних країнах світу розглядалося питання залучення службових собак для оперативного виявлення заражених коронавірусом в аеропортах. Це досить витратний спосіб тестування, проте кілька досліджень показали, що у деяких ситуаціях він може бути виправданий.

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Так, вчені Національної ветеринарної школи Франції зібрали зразки поту з пахв 355 дорослих та дітей, які приходили до центрів тестування на коронавірус у Парижі. Зі 109 осіб, у яких згодом ПЛР-тест виявився позитивним, собаки виявили коронавірус у 97%.

Крім того, тварини визначили зразки у 91% пацієнтів із негативними результатами. Ці показники точності нижчі, ніж у ПЛР-тестів, але вищі, ніж в експрес-тестів.

Постковідний синдром – що це? У деяких людей після того, як вони перехворіли на коронавірус з'являються симптоми (задишка, слабкість, різні болі), які тривають тижні або місяці. Це називають постковідним синдромом або довгим ковідом.

Нове дослідження

Нове дослідження провела та сама група вчених. Цього разу фахівці вирішили дізнатися, чи собаки можуть за запахом визначити ознаки постковідного синдрому. Фахівці зібрали зразки поту у 45 осіб, які перенесли інфекцію 1,5 роки тому і мали тривалі симптоми COVID-19. Для контролю було відібрано 188 зразків людей, які не мали коронавірусу.

Собаки можуть визначити постковідний синдром

Собаки змогли визначити 23 із 45 пацієнтів із постковідним синдромом (51%), причому у контрольній групі помилок не було. Вчені відзначили, що ці показники потенційно можуть бути вищими, оскільки собаки не контактували безпосередньо з людьми, а транспортування зразків деяких учасників зайняло тривалий час і запах міг ослабнути.

Ці дані підтвердили дуже важливу гіпотезу – у людей із тривалими симптомами COVID-19 вірус може зберігатися в організмі тривалий час, і його можна виявляти простим неінвазивним методом.