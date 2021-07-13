На щастя, таке відбувається рідко. В основному людина набуває стійкості до антибіотиків через власні помилки, зокрема через занадто часте або неправильне вживання таких препаратів.

До теми Резистентність антибіотиків сягнула рекордних показників, – ВООЗ

Ген mrc-1 забезпечує стійкість грамнегативних бактерій до колістину і поліміксину, які належать до так званих антибіотиків останньої лінії оборони або "останнього резерву", які є критично важливим для медицини. Їх використовують лише в крайніх випадках, коли всі інші антибіотики не допомагають.

Цей шкідливий ген вперше виявили в кишкових бактеріях свиней у 2015 році. Він розповсюджується за допомогою горизонтального перенесення через плазміди – невеликі молекули ДНК, відокремлені від хромосом й здатні до автономної реплікації.

Нещодавно науковці з Центру міждисциплінарних досліджень в області здоров'я тварин факультету ветеринарної медицини Лісабонського університету (Португалія) провели дослідження за участю собак і їхніх власників. Вчені прийшли до висновку, що в деяких випадках хвостаті друзі можуть передавати ген стійкості до колістину людям.

Як проводилось дослідження

Фахівці вивчали зразки фекалій 126 здорових жителів Лісабона, які проживають зі 102 тваринами (собаками й котами) з лютого 2018 року по лютий 2020.

Виявилося, що всі люди й 61 тварина були здорові. У 23 вихованців виявили інфекції шкіри й м'яких тканин, а у 18 – сечовивідних шляхів.

При цьому 8 собак (7,8%) і чотири людини (3,2%) мали бактерії, які носять ген mrc-1. У котів його не виявили.

Під час подальшого аналізу виявилось, що бактерії, виділені у цих собак і людей, були стійкі до кількох антибіотиків.

Генетичний аналіз продемонстрував, що в одному випадку ген стійкості був переданий від собаки господареві. Також вчені зауважили, що передача цього гену можлива в обох напрямках. У власників тварин не було ніяких інфекцій, тож вони не потребували терапії, а хворих собак успішно вилікували ветеринари.