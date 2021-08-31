Cобаки реагують на запах

В ході дослідження експерти проаналізували реакцію собак на запахи і з'ясувалося, що собаки можуть передбачити, коли напад буде неминучий.

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Чому це важливо

Якщо інформувати людей з епілепсією про настання нападу завчасно, це може врятувати життя, зменшити травматизм. Це допоможе швидше реагувати на напад, відтак попросити про медичне втручання, що значно покращує рівень життя людей, які живуть з непередбачуваними нападами.

Ми висунули гіпотезу про те, що, з огляду на незвичайний нюх собак, летючі органічні сполуки, що видихаються господарем собаки, який страждає на епілепсію, можуть викликати подразнення –спусковий механізм раннього попередження, на який собаки зреагують до нападу,

– йдеться в роботі дослідників.

Результати показали, що домашні собаки є надійним джерелом для виявлення нападу.

Як перевірили гіпотезу вчені

Використовуючи два спеціально розроблених пристрої, які називаються механізмом віддаленої доставки запахів (RODM), дослідники окремо доставляли запахи, пов'язані з епілептичними припадками, і запахи, не пов'язані з нападами, і записували реакцію собак на кожен з них.

Вчені залучили до експерименту 19 собак, які не страждають на епілепсію, дослідники піддали їх впливу запахів, які вважалися характерними для трьох фаз нападів, з використанням поту, отриманого від людей з епілепсією.

Змінюючи запахи, які виходять від зразків поту, захоплених до нападу, під час нападу і після нападу, а також двох контрольних зразків без нападів, дослідники зафіксували реакцію собак.

Усі 19 собак демонстрували поведінкові зміни при зіткненні з запахами, пов'язаними з епілептичними епізодами.