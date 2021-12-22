Собаки найкраще допомагають людям пережити пандемію

На початку пандемії, коли запровадили жорсткі правила самоізоляції, власники собак мали перевагу – вони могли виходити на прогулянку з улюбленцями. Нове дослідження показало, що чотирилапі друзі можуть надавати й іншу допомогу.

Нове дослідження впливу собак

Дослідження провели серед 1535 американців, із них 768 були власниками собак, ще 767 планують їх завести. Всі добровольці заповнили анкети, в яких розповіли, як вони переживали самоізоляцію під час великого спалаху COVID-19 у США та що їм допомогло впоратися з емоційним стресом.

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Собаки рятують людей від впливу пандемії

Виявилося, що господарі собак набагато легше пережили найважчі часи пандемії: вони рідше відчували пригніченість, їхні показники депресії були нижчими у порівнянні з тими, хто ще не має улюбленця. Люди, які мають собак також повідомили, що чотирилапі друзі допомогли їм впоратися з емоційним стресом (91% респондентів) та підтримувати фізичну активність (96%) завдяки щоденним прогулянкам.

Вчені також виявили, що господарі собак стали набагато тепліше ставитись до своїх вихованців. Вони почали приділяти їм більше уваги та турботи, оскільки важкі події дозволили їм оцінити роль собак у своєму житті.

Наші результати показали, що собаки давали своїм господарям сильніше почуття соціальної підтримки, і це допомогло пом'якшити деякі психологічні наслідки пандемії. Все це доповнює численні наукові дані про те, що домашні собаки можуть дуже позитивно впливати на людей та підтримувати їхній емоційний стан у важкі часи,

– зазначили автори дослідження.

Раніше науковці з'ясували, що не лише люди заражаються коронавірусом. Дослідження свідчать, що британський варіант коронавірусу B.1.1.7 може заразити собак і котів.