Ще від самого початку пандемії, власники своїх улюбленців переживали, щоб вони не підчепили цю інфекцію. Багато тварин і справді захворіли на коронавірус. Однак причин для паніки – немає.

Цікаво Ризик нової пандемії: вчені розповіли, як мінімізувати передачу вірусів від тварин

Коти більш схильні до коронавірусу

Разом з тим, вчені ще на ранній стадії пандемії, у квітні – червні 2020 року, спостерігали за 239 домашніми котами та 510 домашніми собаками. Дослідники проаналізували наявність антитіл у зразках сироватки крові. Виявилось, що кішки – хворіють частіше.

8% котів і менш як 1% собак справді перехворіли на COVID-19,

– зазначили науковці.

Найімовірніше, вони могли заразитися від своїх господарів. Професор молекулярної біології університету Міннесоти Гін Лі наголосив, що тварини, які живуть з нами під одним дахом, можуть бути джерелом найрізноманітніших інфекцій.

"І для нашого, і для їхнього здоров'я дуже важливо було визначити, наскільки в принципі схильні до коронавірусу 2 найпоширеніші види домашніх тварин і який з них заражається частіше", – пояснив він.

Зверніть увагу Як часто домашні улюбленці заражаються коронавірусом від господарів

Причини, чому хворіють тварини, невідомі

Вчені застерегли, що попри те, що у вашого кота можуть бути великі шанси підчепити коронавірус, у тварин не проявлятиметься будь-яких ознак захворювання. І майже напевне вони не зможуть інфікувати і вас. Але це не означає, що не може відбутись навпаки – ви самі можете заразити тварину, якщо її пестимете і цілуватимете.

Що стосується причини, через яку коти частіше за собак заражаються коронавірусом, дослідники поки не можуть з точністю назвати її. Водночас вони підозрюють, що причиною є білок ACE2. Він слугує рецептором коронавірусу. У котів цей білок набагато більше нагадує людський, ніж у собак.