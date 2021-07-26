Собаки рідше хворіють на коронавірус ніж коти, – вчені

Під час проведення одного з досліджень, вчені з'ясували, що коти та собаки також хворіють на коронавірус, але не так часто. Втім, коти частіше схильні підхопити недугу.

Ще від самого початку пандемії, власники своїх улюбленців переживали, щоб вони не підчепили цю інфекцію. Багато тварин і справді захворіли на коронавірус. Однак причин для паніки – немає.

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Коти більш схильні до коронавірусу

Разом з тим, вчені ще на ранній стадії пандемії, у квітні – червні 2020 року, спостерігали за 239 домашніми котами та 510 домашніми собаками. Дослідники проаналізували наявність антитіл у зразках сироватки крові. Виявилось, що кішки – хворіють частіше.

8% котів і менш як 1% собак справді перехворіли на COVID-19,

– зазначили науковці.

Найімовірніше, вони могли заразитися від своїх господарів. Професор молекулярної біології університету Міннесоти Гін Лі наголосив, що тварини, які живуть з нами під одним дахом, можуть бути джерелом найрізноманітніших інфекцій.

"І для нашого, і для їхнього здоров'я дуже важливо було визначити, наскільки в принципі схильні до коронавірусу 2 найпоширеніші види домашніх тварин і який з них заражається частіше", – пояснив він.

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Причини, чому хворіють тварини, невідомі

Вчені застерегли, що попри те, що у вашого кота можуть бути великі шанси підчепити коронавірус, у тварин не проявлятиметься будь-яких ознак захворювання. І майже напевне вони не зможуть інфікувати і вас. Але це не означає, що не може відбутись навпаки – ви самі можете заразити тварину, якщо її пестимете і цілуватимете.

Що стосується причини, через яку коти частіше за собак заражаються коронавірусом, дослідники поки не можуть з точністю назвати її. Водночас вони підозрюють, що причиною є білок ACE2. Він слугує рецептором коронавірусу. У котів цей білок набагато більше нагадує людський, ніж у собак.