Наявність домашніх тварин вкрай корисно для здоров'я мозку. Необхідність постійно прогулювати собак це інструмент розширення соціальних зв'язків з людьми й спілкування, яке важливе для підтримки інтелекту й зниження ризику деменції.

Як зберегти здоров'я мозку

Найпотужнішим засобом захисту від будь-яких хвороб є їхня профілактика, і особливо це стосується дегенеративних захворювань, які вважаються в більшості випадків невиліковними, пише The Daily Mail.

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Здоров'я мозку залежить:

харчування;

рівня фізичних навантажень;

роботи;

сну; кількості стресу;

засвоєння нової інформації;

соціалізації або спілкування.

Ризик деменції зростає по експоненті після 65 років, а до 85 років хвороба є у кожного третього. Але дослідження показують, що чим раніше ми почнемо оберігати мозок і тренувати його, тим нижче ризик деменції.



Якщо діагноз поставили в 65 років, то процеси дегенерації мозку швидше за все почалися після 30, а якщо деменцію виявили після 80, то негативні процеси стартували після 50.

Як у цьому допоможуть тварин

Важливо зберігати широке коло спілкування, і одиноким людям в цьому допоможуть домашні тварини. Необхідність вигулювання собак обов'язково призводить до збільшення контактів з іншими такими собачниками та спілкуванню.

Формується коло приятелів, і постійні контакти з ними можуть поширюватися за межі звичних прогулянок. Собачники приходять один одному в гості, організовують шашлики й вилазки на природу. Всі ці неоціненні задоволення вкрай важливі для здоров'я мозку, ну а прогулянки з собаками – це ще і прекрасний різновид фізичних навантажень