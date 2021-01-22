Собаки захищають своїх господарів від деменції
Наявність домашніх тварин вкрай корисно для здоров'я мозку. Необхідність постійно прогулювати собак це інструмент розширення соціальних зв'язків з людьми й спілкування, яке важливе для підтримки інтелекту й зниження ризику деменції.
Як зберегти здоров'я мозку
Найпотужнішим засобом захисту від будь-яких хвороб є їхня профілактика, і особливо це стосується дегенеративних захворювань, які вважаються в більшості випадків невиліковними, пише The Daily Mail.
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Здоров'я мозку залежить:
- харчування;
- рівня фізичних навантажень;
- роботи;
- сну; кількості стресу;
- засвоєння нової інформації;
- соціалізації або спілкування.
Ризик деменції зростає по експоненті після 65 років, а до 85 років хвороба є у кожного третього. Але дослідження показують, що чим раніше ми почнемо оберігати мозок і тренувати його, тим нижче ризик деменції.
Якщо діагноз поставили в 65 років, то процеси дегенерації мозку швидше за все почалися після 30, а якщо деменцію виявили після 80, то негативні процеси стартували після 50.
Як у цьому допоможуть тварин
Важливо зберігати широке коло спілкування, і одиноким людям в цьому допоможуть домашні тварини. Необхідність вигулювання собак обов'язково призводить до збільшення контактів з іншими такими собачниками та спілкуванню.
Формується коло приятелів, і постійні контакти з ними можуть поширюватися за межі звичних прогулянок. Собачники приходять один одному в гості, організовують шашлики й вилазки на природу. Всі ці неоціненні задоволення вкрай важливі для здоров'я мозку, ну а прогулянки з собаками – це ще і прекрасний різновид фізичних навантажень
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