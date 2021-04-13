Солярій викликає рак шкіри: у якому віці ця процедура найнебезпечніша

Вчені вкотре підтвердили, що солярії сприяють появі меланоми. Але найвищий ризик заробити рак шкіри при такій процедурі мають молоді люди.

Попри те, що солярії небезпечні для шкіри, вони заборонені в небагатьох країнах. А деякі горе-дерматологи навіть виписують солярії для "лікування" вугрів.

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У Бразилії та Австралії солярії заборонені взагалі. А в Австрії, Бельгії, Франції, Німеччині, Португалії, Іспанії та Великій Британії вони заборонені для людей віком до 18 років.

Команда американських дослідників оцінила ризики й вигоди від заборони соляріїв. Науковці побудували модель, яка зображає життя американських підлітків віком від 14 до 17 років. А потім перевірили, як солярії та їхня відсутність вплинуть на якість життя дітей, охорону здоров'я та економіку.

Переваги відмови від соляріїв

Модель показала, що заборона вбереже від меланоми 15 101 підлітка серед 17,1 мільйона неповнолітніх . А також допоможе уникнути 3 299 випадків рецидивів.

. А також Окрім цього, це заощадить 61 долар прямих і непрямих витрат на охорону здоров'я на кожного підлітка.

З урахуванням витрат на втручання й економічні втрати для індустрії соляріїв, заборона все одно приносить 12 доларів на одного неповнолітнього. Й в цілому економить 205,4 мільйона доларів впродовж життя для 17,1 мільйонів дітей.

Вчені прийшли до висновку, що заборона на солярії для неповнолітніх запобіжить тисячам випадків меланоми. Також вона потенційно знижує витрати на охорону здоров'я і підвищує економічну ефективність. Навіть після врахування витрат, пов'язаних з введенням заборони, таку політику можна вважати економічно ефективною.