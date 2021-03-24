Сон та ставлення до роботи впливають на ризик зараження коронавірусом

Порушення сну і професійне вигорання раніше пов'язували з ризиком перебігу різних вірусних і бактеріальних інфекцій. У новому дослідженні вчені оцінювали ризики інфікування для медичних працівників.

Як відбувалося дослідження

У новому дослідженні вчені використовували дані опитування, яке було проведене серед медичних працівників, які регулярно контактували з хворими на коронавірусну інфекцію. Автори підкреслюють, що найважливіший фактор ризику захворювання - контакт з інфікованими. Вони хотіли дізнатися, чи можуть додаткові чинники – вигоряння і нестача сну – посилити ризики, пов'язані з COVID-19.

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Опитування медичних працівників проводилося в США, Великобританії, Іспанії, Франції, Італії та Німеччини з липня по вересень 2020 року. У ньому взяли участь 2884 осіб, 568 з них перенесли COVID-19. Вони відповіли на безліч запитань, які стосувалися їхнього способу життя, стану здоров'я, режиму сну, ознак професійного вигорання і не тільки.

Вплив сну на ризик зараження

Вчені виявили наступні зв'язки між порушеннями сну і ризиком COVID-19:

В середньому медпрацівники спали вночі трохи більш як 6 годин. Кожна додаткова година нічного сну був пов'язаний зі зниженням ризику зараження COVID-19 на 12%.

Кожна година денного сну була пов'язана зі збільшенням ризику зараження коронавірусом.

Люди, які захворіли COVID-19, частіше страждали від розладів сну у порівнянні з тими, хто не був інфікований (25% проти 20%).

Наявність трьох порушень сну (труднощі з засинанням, переривчастий сон, необхідність приймати снодійні та так далі) були пов'язані зі збільшенням ризику COVID-19 на 88%.

Ставлення до роботи та коронавірус

У людей, які відчували професійне вигорання приблизно раз в тиждень, ризик зараження COVID-19 був в 1,3-1,4 раза вищим, ніж у тих, хто не страждав від вигорання. Працівники, які відчували симптоми вигоряння кожен день, хворіли на коронавірусну інфекцію на 260% частіше. Поганий сон і вигоряння були пов'язані зі збільшенням імовірності важкого перебігу COVID-19 на 17% і 226% відповідно.

Вчені не впевнені в причинах зв'язку порушення сну і вигоряння з ризиком COVID-19, але вказують, що багато досліджень раніше пов'язували поганий сон з погіршенням роботи імунітету.