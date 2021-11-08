А також зупинити відкладення токсичних бляшок в головному мозку. У новій роботі вчені з медичного коледжу Бейлора пропонують один із способів, як уникнути розвитку деменції.

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Проблеми зі сном та деменція: який зв'язок

Скупчення білків бета-амілоїду в головному мозку вважаються основною причиною та ознакою розвитку хвороби Альцгеймера – найбільш поширеної форми деменції.

Вчені вже раніше знали, що проблеми зі сном асоційовані з нейродегенерацією. Однак тепер показали, як відновлення якості сну покращує стан коштом підвищення активності нейронів у частині мозку – ретикулярному ядрі таламуса.

Спостереження вчених

Спостереження за мишами показали, що гризуни з хворобою Альцгеймера прокидалися на 50% частіше і рідше перебували у фазі глибокого сну. Саме це необхідно для виведення продуктів життєдіяльності з мозку. До цього ж висновку дійшла і інша група дослідників із США.

Увага! Поступово це призводило до появи бета-амілоїдів та їх скупчення в токсичні бляшки.

Потім вчені щодня активували нейрони цього ретикулярного ядра таламуса у мишей з деменцією і досягли швидких і значних поліпшень як сну та зниження відкладень амілоїду. Тож автори зробили висновок, що цільова стимуляція цієї частини мозку у людини може бути перспективним інструментом для лікування деменції.

Попередні дослідження

Потенційну роль цій галузі таламуса вже раніше визначали у попередніх дослідженнях. Тоді вчені побачили, що її активність у тварин із хворобою Альцгеймера нижча у порівнянні зі здоровими.

У людей спостерігалася аналогічна ситуація: зразки клітин мозку пацієнтів з деменцією завжди показували знижену активність нейронів ретикулярного ядра таламуса. Відомо, що його підвищена активність знижує сприйняття периферичної сенсорної інформації – звуків, світла та інших відчуттів, що допомагає людині не помічати чинників, що відволікають, і висипатися.