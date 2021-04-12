Дослідники з Единбурга порівняли рівень смертності з сонячною активністю в різних країнах і прийшли до висновку, що ультрафіолетове випромінювання дійсно надає рятівний вплив. Однак вітамін D тут ні до чого.

Як відбувалося дослідження

Дослідники порівняли всі зареєстровані випадки смерті від COVID-19 в континентальній частині США з рівнем ультрафіолетового випромінювання у 2474 округах за той же період.

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При цьому враховувалася всі фактори, які впливають на сприйнятливість до інфекції й ризик смертності, включаючи вік, стать, расу, соціально-економічний статус груп населення і щільність населення.

Сонце допомагає одужати від COVID-19

Виявилося, що люди, які живуть в районах з найвищим рівнем впливу УФА-променів, які складають 95% сонячного УФ-випромінювання, мали менше шансів померти від COVID-19 в порівнянні з жителями менш сонячних районів. Вчені провели аналіз в Італії й Англії та отримали аналогічний результат.

Вітамін D ні до чого

Автори дослідження підкреслили, що зниження ризику смертності через сонячну активність не можна пояснити підвищеним рівнем вітаміну D. У дослідження були включені тільки області з низьким рівнем UVB-випромінювання, необхідного для достатнього вироблення вітаміну D в організмі.

На думку вчених, на зниження смертності від коронавірусу може впливати оксид азоту, який виділяється під впливом сонячних променів. Кілька лабораторних досліджень довели, що він може потенційно знижувати здатність вірусу до реплікації.

Подальше дослідження цього механізму може визначити нові методи лікування коронавірусу,

– повідомили науковці.