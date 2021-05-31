В сонцезахисних кремах знайшли небезпечну речовину, яка викликає рак

Незалежна американська лабораторія Valisure, котра займається перевіркою якості ліків і товарів медичного призначення, протестувала близько 300 кремів, гелів і лосьйонів для захисту від сонця і майже в третини з них виявила найнебезпечніший канцероген.
Як впливає бензол
Бензол – це токсична і канцерогенна речовина, яка в тому числі міститься у вихлопних газах автомобілів. Воно використовується у виробництві деяких пластиків, каучуків, барвників, мийних засобів і лікарських препаратів.
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Якщо організм людини піддається тривалому впливу бензолу в малих концентраціях, це може привести до серйозних наслідків, а хронічні отруєння цією речовиною нерідко стає причиною розвитку анемії та лейкемії.
Бензол у сонцезахисних кремах
У своїй офіційній заяві лабораторія Valisure повідомила, що з 300 протестованих засобів для засмаги 78 містили бензол. У 14 продуктах концентрація бензолу була граничною для медичних препаратів, які неможливо виготовити без нього. В основному це були спреї, і всі ці засоби широко доступні в магазинах і аптеках в США та інших країнах світу.
Присутність цього відомого канцерогену в продуктах, широко рекомендованих для профілактики раку шкіри та регулярно використовуваних дорослими й дітьми, дуже турбує. Для виробництва сонцезахисних засобів бензол не є обов'язковим компонентом, тим більше що в більшості протестованих продуктів він не міститься,
– йдеться в заяві.
Лабораторія закликала Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) відкликати ці 78 засобів з продажу та провести власне розслідування.