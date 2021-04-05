Сонячне світло набагато ефективніше проти коронавірусу, ніж вважалося раніше

Джерело:Science Alert
Коронавірус SARS-CoV-2 інактивується за 10-20 хвилин при впливі сонячного світла. Це у вісім разів швидше, ніж показували останні теоретичні моделі.
Ультрафіолетове випромінювання ділять на три діапазони в залежності від довжини хвиль: UVA, UVB та UVC.
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UVC відмінно підходить для лікарень. Але в інших середовищах – наприклад, на кухнях або в метро – UVC буде взаємодіяти з твердими частинками й виробляти шкідливі речовини,
– зазначили науковці.
Дослідники вважають, що UVB (середній діапазон) пошкоджує РНК коронавірусу та знищує за 10 хвилин. Чому інактивація відбувається швидше, ніж вважалося раніше, вчені поки не знають. Можливо, в механізмі також залучений і UVA.
Цей тип випромінювання може взаємодіяти з молекулами в тестовому середовищі. В описаному вченими випадку – з рідиною, що імітує людську слину, в яку помістили коронавірус.
Також дослідники спостерігали інактивацію SARS-CoV-2 в сприятливому середовищі – вона відбувалася в три рази швидше, ніж передбачали теоретики. Таким чином експерименти підтвердили вплив тестового середовища на швидкість знищення вірусу ультрафіолетом.