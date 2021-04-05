Сонячне світло набагато ефективніше проти коронавірусу, ніж вважалося раніше

Коронавірус SARS-CoV-2 інактивується за 10-20 хвилин при впливі сонячного світла. Це у вісім разів швидше, ніж показували останні теоретичні моделі.

Види сонячних променів

Ультрафіолетове випромінювання ділять на три діапазони в залежності від довжини хвиль: UVA, UVB та UVC.

UVA не здатний завдати серйозної шкоди патогенам.

не здатний завдати серйозної шкоди патогенам. UVB – вбиває мікроби та викликає сонячні опіки у людей.

– вбиває мікроби та викликає сонячні опіки у людей. UVC добре справляється з вірусами в лабораторних умовах, але в реальному житті майже не зустрічається: його практично повністю поглинає земна атмосфера.

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UVC відмінно підходить для лікарень. Але в інших середовищах – наприклад, на кухнях або в метро – UVC буде взаємодіяти з твердими частинками й виробляти шкідливі речовини,

– зазначили науковці.

Ефективність сонячних променів проти коронавірусу

Дослідники вважають, що UVB (середній діапазон) пошкоджує РНК коронавірусу та знищує за 10 хвилин. Чому інактивація відбувається швидше, ніж вважалося раніше, вчені поки не знають. Можливо, в механізмі також залучений і UVA.

Цей тип випромінювання може взаємодіяти з молекулами в тестовому середовищі. В описаному вченими випадку – з рідиною, що імітує людську слину, в яку помістили коронавірус.

Також дослідники спостерігали інактивацію SARS-CoV-2 в сприятливому середовищі – вона відбувалася в три рази швидше, ніж передбачали теоретики. Таким чином експерименти підтвердили вплив тестового середовища на швидкість знищення вірусу ультрафіолетом.