Що робити, якщо отримали сонячні опіки

Усі знають, що довге перебування на сонці може призвести до опіків, але контролювати рівень засмаги важко, тому люди часто мають негативні наслідки після такого відпочинку.

Людина обгоряє, коли шкіра отримує занадто багато ультрафіолету. Це випромінювання пошкоджує клітини шкіри, посилюється приплив крові до цих ділянок та розвивається запалення. Потім ушкоджені клітини відмирають та відпадають.

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Ознаки сонячних опіків

Зазвичай людина знає, що обгоріла. Але якщо не впевнені, ось основні ознаки:

шкіра стає гарячою на дотик;

вона може боліти при дотику або сама по собі;

якщо сильний опік, можуть з'явитися пухирі;

біла шкіра стає рожевою чи червоною, темна може змінювати колір;

через кілька днів починає лущитися чи облазити.

Якщо людина не засмагала на пляжі, а гуляла у хмарну погоду, вона теж може обгоріти. Ультрафіолетове випромінювання, яке спричиняє сонячні опіки, проникає через хмари. Також воно може проникати і через одяг: якщо через тканину видно сонце, можливо, ультрафіолет теж через неї проходить.

Що робити при сонячному опіку

Ось що можна зробити відразу після необережного засмагання:

Ідіть у тінь, а краще в приміщення.

Охолодіть шкіру – це принесе полегшення та зменшить запалення. Підійде холодний душ або ванна, але краще не плескатися довго, тому що можна пересушити шкіру. Якщо вражена невелика ділянка, прикладіть змочений у холодній воді рушник.

Відразу після душу, коли шкіра ще волога, нанесіть зволожуючий крем або лосьйон: це може бути спеціальний засіб після засмаги, але не обов'язково. Алое вера чи каламін у складі полегшать стан. Буде краще, якщо засіб попередньо потримати у холодильнику.

Пийте більше води, щоб уникнути зневоднення.

Якщо боляче, прийміть знеболювальне, наприклад, ібупрофен або парацетамол.

Ці дії не вилікують шкіру, але допоможуть почуватися краще.

Взагалі медики та науковці не рекомендують засмагати, це може бути небезпечно для вашого здоров'я – шкіра передчасно старіє та збільшується ризик раку.