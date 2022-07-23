У чому небезпека сонця

Будь-яка відкрита частина тіла, включаючи мочки вух, шкіру голови та губи, може обгоріти на сонці. Очі також надзвичайно чутливі до ультрафіолетового випромінювання і можуть постраждати в сонячний день.

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Також інтенсивна багаторазова дія УФ-випромінювання сприяє появі зморшок та пігментних плям, підвищує ризик розвитку раку шкіри, наприклад меланоми.

Як захистити шкіру від сонячних опіків

Час доби. Уникайте перебування на сонці з 10:00 до 16:00 – коли ультрафіолетові промені найінтенсивніші. Крім того, пам'ятайте, що хмари забезпечують слабкий захист, а УФ-промені можуть відбиватися від таких поверхонь, як вода, пісок, сніг або тротуар, що призводить до посилення їхньої дії.

Сонцезахисний крем. Використовуйте сонцезахисний крем широкого спектра дії з фактором захисту від сонця (SPF) не менше 30 навіть у похмурі дні. Рясно наносите його перед виходом на вулицю та поновлюйте кожні дві години.

Сонцезахисні окуляри. Занадто багато УФ-випромінювання може пошкодити сітківку, кришталик та рогівку. Пошкодження кришталика сонцем може призвести до його помутніння або катаракти. Також вплив ультрафіолетового випромінювання може збільшити ризик розвитку меланоми ока. Тому обирайте сонцезахисні окуляри, які блокують обидва типи УФ-випромінювання – УФ-А та УФ-В.

Захисний одяг. Сонцезахисні креми не забезпечують повного захисту від ультрафіолетових променів. Вам також потрібно захищати шкіру одягом із щільної тканини, що закриває руки та ноги, та капелюхом з широкими полями, що забезпечує більший захист.

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