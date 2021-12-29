Так, австралійська лабораторія SydPath надіслала сотням пацієнтів неправильні результати тестів через "помилку обробки даних". Принаймні так заявили у самій лабораторії.

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Помилка лабораторії

У закладі повідомили, що загалом неправильні результати отримало 995 осіб. Вони здали тести на коронавірус 22, 23 і 24 грудня. Всіх їх повідомили про це у текстовому форматі.

Виявилося, що лабораторія спочатку повідомила австралійцям, що результати тестів усіх 995 осіб були негативними. Хоча насправді 486 осіб отримали позитивний результат на коронавірус. Це означає, що у всіх них підтвердили недугу.

Довідка. Лабораторія входить до складу Сіднейської лікарні Святого Вінсента. Постраждалі австралійці могли здати аналіз в будь-якій з клінік цієї лабораторії.

Зараз лабораторія створила групу екстреного реагування, щоб виправити проблему якомога швидше.

Компанія стверджує, що помилка була суто технічною. Людям, які постраждали від канцелярської неуважності, наразі рекомендують самоізолюватися допоки вони не отримають повідомлення із правильними висновками тестування.

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Чому трапилась така помилка

Зазначають, що так може траплятись, коли в країні спостерігається зростання кількості випадків COVID-19.

У вівторок, 28 грудня, в Австралії повідомили про 11 260 нових випадків захворювання на COVID-19, в результаті чого загальна кількість активних випадків коронавірусу досягла 323 285. Такі дані урядового департаменту охорони здоров'я країни.