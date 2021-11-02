Соціальна ізоляція провокує запалення: наслідки пандемії, які не врахували

Дефіцит спілкування підвищує в організмі рівень двох запальних біомаркерів, які пов'язують із довгостроковими негативними наслідками для здоров'я. І хоча в умовах пандемії соціальна ізоляція безперечно виправданий спосіб зменшити поширення коронавірусу, поки не зрозуміло, які наслідки це матиме на ментальне здоров'я людей.

Деталі дослідження

Вчені проаналізували дані 4 648 добровольців віком від 65 років і зіставили їх соціальну активність з показниками запалення – рівнем інтерлейкіну-6 і С-реактивного білка.

До теми Пандемія грипу 1968 року вплинула на смертність від коронавірусу

Увага! Тривалі або хронічні запальні процеси можуть спровокувати рак, депресію, нейродегенерацію, аутоімунні та інші захворювання, тому контроль показників дуже важливий для моніторингу стану здоров'я.

Що виявили вчені?

Соціальна ізоляція підвищувала рівень обох біомаркерів. До слова, у досліджені враховували також стать, рівень доходу, статус куріння, індекс маси тіла та хронічні захворювання учасників.

Ці результати демонструють важливий зв'язок між соціальною ізоляцією та біологічними процесами. Таким чином ми на шляху розуміння ризиків тяжких хвороб та смертності на тлі дефіциту спілкування,

– заявив автор роботи Томас Каджо з Університету Джона Хопкінса.

У довгостроковій перспективі вчені зможуть використовувати ці дані для моніторингу здоров'я пацієнтів, які живуть самі.

Раніше вчені з Європейської академії неврології опублікували схожі результати. За їх висновками, соціальна ізоляція може бути "тихим вбивцею" для людини.

Люди, які перебувають у соціальній ізоляції, майже на 50% частіше вмирають з різних причин.