Нове дослідження впливу соцмереж

Фахівці з Массачусетської лікарні загального профілю вирішили з'ясувати, наскільки вплинули соцмережі на старших людей. Вони скористалися даними національного інтернет-опитування, яке проводилося у 13 етапів протягом року та завершилося у травні.

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У ньому брали участь близько 5,4 тисячі американців, середній вік яких становив 56 років. Добровольці заповнювали анкети, в яких розповідали про те, як часто вони користуються соцмережами та яким платформам надають перевагу, а також про можливі симптоми депресії.

Які соцмережі найшкідливіші

Ознаки депресії виявились у 8,9% респондентів, і користувачі Snapchat, Facebook або TikTok повідомляли про симптоми значно частіше, ніж ті, хто не цікавився соцмережами. Найвищі показники цього психічного розладу виявились у любителів Snapchat, на другому та третьому місці опинилися Facebook та TikTok.

Примітно, що TikTok і Snapchat мали найбільш негативний вплив на учасників від 35 років і старше, тоді як Facebook вганяє депресію людей молодше 35 років.

Ми були здивовані, що показники депресії у дорослих користувачів соцмереж були не такими великими, як ми очікували. Однак, використання соцмереж під час пандемії може бути корисним, оскільки люди мають можливість спілкуватися, а в іншому випадку вони опинилися б у повній ізоляції,

– повідомили автори дослідження.

Раніше американські медики провели дослідження за участю майже 30 тисяч жінок з половини штатів США. Вони встановили, що годування грудьми знижує ризик розвитку післяпологової депресії.