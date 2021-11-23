Резерв вільних ліжок із киснем збільшився до 33,5 тисяч. Про це Віктор Ляшко розповів під час брифінгу 23 листопада.

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Віктор Ляшко “Виявлені випадки COVID-19 та госпіталізації демонструють прискорення спаду: -20% та -19% за тиждень відповідно. Показник кількості летальних випадків також демонструє перші ознаки початку спаду: -3% за останній тиждень”.

Навантаженість на медичну систему знизилась. Тим часом українцям потрібно продовжувати вакцинуватися проти коронавірусу.

Водночас Ляшко наголосив на необхідності збереження високих темпів вакцинації.

Віктор Ляшко “Україна наближається до цілей Всесвітньої організації охорони здоров'я із вакцинації – 40% дорослого населення до кінця 2021 року”.

Нині в Україні роблять в середньому роблять майже 250 тисяч щеплень за добу. Повністю імунізовані проти хвороби вже 10 мільйонів українців.

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Джерело: МОЗ