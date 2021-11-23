Спад хвилі COVID-19 в Україні пришвидшився, – Ляшко
23 листопада 2021 , 13:05Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що спад нинішньої хвилі COVID-19 в Україні прискорився. Окрім цього, спостерігається розвантаження медичної системи.
Резерв вільних ліжок із киснем збільшився до 33,5 тисяч. Про це Віктор Ляшко розповів під час брифінгу 23 листопада.
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Віктор Ляшко
“Виявлені випадки COVID-19 та госпіталізації демонструють прискорення спаду: -20% та -19% за тиждень відповідно. Показник кількості летальних випадків також демонструє перші ознаки початку спаду: -3% за останній тиждень”.
Навантаженість на медичну систему знизилась. Тим часом українцям потрібно продовжувати вакцинуватися проти коронавірусу.
Водночас Ляшко наголосив на необхідності збереження високих темпів вакцинації.
Віктор Ляшко
“Україна наближається до цілей Всесвітньої організації охорони здоров'я із вакцинації – 40% дорослого населення до кінця 2021 року”.
Нині в Україні роблять в середньому роблять майже 250 тисяч щеплень за добу. Повністю імунізовані проти хвороби вже 10 мільйонів українців.
Вакцинація в Україні: дані за 23 листопада
Джерело: МОЗ
- Вакцинальна кампанія проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Відтоді щеплення отримали 12 914 335 людей.
- 12 914 333 українців отримали щонайменше одну дозу вакцини, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 025 360 людей.
- Загалом в країні провели 22 939 693 щеплення проти COVID-19 (і першою, і другою дозою).
- За минулу добу щеплення зробили 270 258 мешканців країни. 79 207 отримали першу дозу, а ось решта 191 051 – другу.