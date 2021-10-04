Як змінилась ситуація за добу
До лікарень госпіталізували 2 092 людини з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 114 пацієнтів. Водночас видужали – 1 116 осіб.
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Лабораторії впродовж доби здійснили 30 587 тестів на виявлення коронавірусу, зокрема:
- методом ПЛР – 16 214
- методом ІФА – 2 525
- експрес-тестами – 11 848
Статистика коронавірусу в регіонах
- Київ – 169 випадків;
- Вінницька область – 95 випадків;
- Волинська область – 203 випадки;
- Дніпропетровська область – 393 випадки;
- Донецька область – 259 випадків;
- Житомирська область – 301 випадок;
- Закарпатська область – 28 випадків;
- Запорізька область – 294 випадки;
- Івано-Франківська область – 108 випадків;
- Київська область – 106 випадків;
- Кіровоградська область – 22 випадки;
- Луганська область – 85 випадків;
- Львівська область – 295 випадків;
- Миколаївська область – 221 випадок;
- Одеська область – 215 випадок;
- Полтавська область – 67 випадків;
- Рівненська область – 80 випадків;
- Сумська область – 241 випадок;
- Тернопільська область – 239 випадків;
- Харківська область – 592 випадки;
- Херсонська область – 158 випадків;
- Хмельницька область – 88 випадків;
- Черкаська область – 84 випадки;
- Чернівецька область – 410 випадків;
- Чернігівська область – 58 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика вакцинації в Україні
Скільки вакцинували за добу
За добу неділі, 3 жовтня, щеплення проти коронавірусу отримали 33 924 людини. Зокрема, першу дозу вакцини отримали 17 373 людини, другу дозу, а відтак повністю імунізовані – 16 551 людина.
Протягом доби працювали:
- 330 мобільних бригад,
- 1 070 пунктів щеплення;
- 358 центрів вакцинації.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу