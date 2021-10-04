Як змінилась ситуація за добу

До лікарень госпіталізували 2 092 людини з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 114 пацієнтів. Водночас видужали – 1 116 осіб.

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Лабораторії впродовж доби здійснили 30 587 тестів на виявлення коронавірусу, зокрема:

  • методом ПЛР – 16 214
  • методом ІФА – 2 525
  • експрес-тестами – 11 848

Статистика коронавірусу в регіонах

  • Київ – 169 випадків;
  • Вінницька область – 95 випадків;
  • Волинська область – 203 випадки;
  • Дніпропетровська область – 393 випадки;
  • Донецька область – 259 випадків;
  • Житомирська область – 301 випадок;
  • Закарпатська область – 28 випадків;
  • Запорізька область – 294 випадки;
  • Івано-Франківська область – 108 випадків;
  • Київська область – 106 випадків;
  • Кіровоградська область – 22 випадки;
  • Луганська область – 85 випадків;
  • Львівська область – 295 випадків;
  • Миколаївська область – 221 випадок;
  • Одеська область – 215 випадок;
  • Полтавська область – 67 випадків;
  • Рівненська область – 80 випадків;
  • Сумська область – 241 випадок;
  • Тернопільська область – 239 випадків;
  • Харківська область – 592 випадки;
  • Херсонська область – 158 випадків;
  • Хмельницька область – 88 випадків;
  • Черкаська область – 84 випадки;
  • Чернівецька область – 410 випадків;
  • Чернігівська область – 58 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика вакцинації в Україні

Скільки вакцинували за добу

За добу неділі, 3 жовтня, щеплення проти коронавірусу отримали 33 924 людини. Зокрема, першу дозу вакцини отримали 17 373 людини, другу дозу, а відтак повністю імунізовані – 16 551 людина.

Протягом доби працювали:

  • 330 мобільних бригад,
  • 1 070 пунктів щеплення;
  • 358 центрів вакцинації.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу​Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу