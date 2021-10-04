Як змінилась ситуація за добу

До лікарень госпіталізували 2 092 людини з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 114 пацієнтів. Водночас видужали – 1 116 осіб.

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Лабораторії впродовж доби здійснили 30 587 тестів на виявлення коронавірусу, зокрема:

методом ПЛР – 16 214

методом ІФА – 2 525

експрес-тестами – 11 848

Загальна статистика Від початку пандемії в Україні захворіло – 2 460 010 людей. Станом на 4 жовтня одужало – 2 264 523 особи. Жертвами коронавірусу стали 56 889 мешканців країни.

Статистика коронавірусу в регіонах

Київ – 169 випадків;

Вінницька область – 95 випадків;

Волинська область – 203 випадки;

Дніпропетровська область – 393 випадки;

Донецька область – 259 випадків;

Житомирська область – 301 випадок;

Закарпатська область – 28 випадків;

Запорізька область – 294 випадки;

Івано-Франківська область – 108 випадків;

Київська область – 106 випадків;

Кіровоградська область – 22 випадки;

Луганська область – 85 випадків;

Львівська область – 295 випадків;

Миколаївська область – 221 випадок;

Одеська область – 215 випадок;

Полтавська область – 67 випадків;

Рівненська область – 80 випадків;

Сумська область – 241 випадок;

Тернопільська область – 239 випадків;

Харківська область – 592 випадки;

Херсонська область – 158 випадків;

Хмельницька область – 88 випадків;

Черкаська область – 84 випадки;

Чернівецька область – 410 випадків;

Чернігівська область – 58 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика вакцинації в Україні

Скільки вакцинували за добу

За добу неділі, 3 жовтня, щеплення проти коронавірусу отримали 33 924 людини. Зокрема, першу дозу вакцини отримали 17 373 людини, другу дозу, а відтак повністю імунізовані – 16 551 людина.

Протягом доби працювали:

330 мобільних бригад,

1 070 пунктів щеплення;

358 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 190 643 людини: з них отримали одну дозу – 7 190 641 людина,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 771 866 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 962 507 щеплень.